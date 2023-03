TE aclara que no es potestad de la comisión declarar nulidad

El Tribunal Electoral (TE) aclaró que no es potestad de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático (CD) declarar la nulidad de las elecciones.

El pronunciamiento del TE se da luego que Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático (CD) enviara una nota al Director Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, Osman Valdés, donde le anunciaba su decisión de anular las elecciones internas de este partido en seis corregimientos.

"Con respecto a la nota enviada por la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Cambio Democrático anunciando la anulación de elecciones en varios corregimientos del país, la Dirección Nacional de Organización Electoral comunica que, según lo establece el artículo 464 y subsiguientes del Código Electoral, así como el Reglamento de Elecciones, no es potestad de esta comisión la declaratoria de la nulidad de las elecciones", aclaró el Tribunal Electoral.

Aclaró, que la anulación se da luego de un proceso legal, que inicia una vez concluyan los escrutinios y estos resultados sean impugnados por quienes se consideren afectados, utilizando los recursos que la ley les permite ante las instancias correspondientes, quienes se deben pronunciar al respecto.

Según el comunicado de la comisión, en algunos lugares no se dio la apertura de las mesas en el horario estipulado, 7:00 a.m., con centros de votación que no abrieron.

Aseguran que hubo corregimientos donde candidatos no fueron puestos en las boletas de votación como en el corregimiento de Chilibre, Villa Rosario, Caimitillo, 24 de Diciembre, San Martín en la Palma de Veraguas y Camarón Arriba en Besigó.

Por estas razones, la Comisión Nacional de Elecciones Interna anuló en su totalidad las elecciones en Cacao, Camarón Arriba en Besigó y Villa Rosario; así mismo anulaba parcialmente las elecciones en Chilibre, 24 de Diciembre, San Martín en la Palma de Veraguas.

Más temprano, el Tribunal Electoral aclaraba algunas situaciones registradas en los centros de votación, entre ellas: que el Reglamento de Elecciones Internas de Cambio Democrático, ni el instructivo que se emitió al respecto, obligan al uso de la mascarilla para entrar a los centros de votación.

Con respecto a la falta de boletas de votación en algunas mesas y cambios en el orden de los candidatos, enfatizó que estas se generan de las postulaciones que admitió la Comisión Nacional de Elecciones del Partido.

Igualmente, reiteraba que todo adherente del partido Cambio Democrático que se considere afectado, puede hacer uso de los mecanismos legales para darle su curso debido.

