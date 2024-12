Tras avances del túnel, Martinelli reitera voto de confianza al gobierno de Mulino

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, reiteró este sábado su confianza al gobierno del presidente José Raúl Mulino.

A través de la red social X, el exmandatario celebró el avance de los trabajos del túnel bajo el Canal de Panamá, clave en la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá.

“10 años después de atrasos y cambio de puente por túnel, más todo lo que vino en 2014. Nosotros dejamos esta obra con financiamiento del gobierno japonés a intereses blandos por 30 años”, expuso Martinelli.

Sus declaraciones se enmarcan en un video que un trabajador de la Línea 3 del Metro compartió, en el que reporta que el túnel lleva en torno a 100 metros ya perforados.

El exmandatario también subrayó que cuando dejó la obra tenía un costo de 650 millones de dólares y ahora este asciende a unos $1800 millones más y una docena de años de atraso.

En este sentido recalcó que elegir malos o inexpertos gobernantes tiene un alto costo.

“Por eso la gente se me acerca constantemente y me dice coloquialmente: ‘antes éramos felices, pero no lo sabíamos’. Por razones como esta, aquí hay quienes hacen lo que sea para que el pueblo no viva mejor”, añadió.

Para Martinelli es fundamental respaldar la labor del gobierno que preside José Raúl Mulino, quien semanas atrás participó de la ceremonia de inicio de las obras del túnel.

“Démosle a este gobierno un voto de confianza para que le cumpla a su pueblo todo lo prometido”, destacó.

Esta megaobra facilitará el transporte de más de 500,000 habitantes de Panamá Oeste.