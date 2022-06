Tribunal Electoral establece proceso para depurar padrón electoral con miras a elecciones del 5 de mayo de 2024

El padrón electoral para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 tendrá una cifra superior a los tres millones, teniendo en cuenta que en la actualidad el registro es de 2.9 millones.

El último informe del Tribunal Electoral indica que el Registro Electoral a junio es de 2,972,113 ciudadanos.

La publicación final del padrón electoral, fotografiado, para las elecciones generales será publicado el 5 de febrero de 2024, incluirá la lista de los electores inscritos para la votación adelantada tanto en el extranjero como en el país.

A los partidos políticos se les entregará en medio digital por circunscripción, centro de votación y mesa. A los candidatos por libre postulación se les entregará, en medio digital, la misma información que a los partidos políticos, pero limitada a su circunscripción.

En el padrón electoral final se establecerá el número definitivo de electores y mesas en donde deben sufragar los ciudadanos. Esta información estará disponible para consulta en la página web del Tribunal Electoral.

Antes de esa fecha el domingo 31 de diciembre el Tribunal Electoral excluirá del padrón electoral final a las personas fallecidas al 31 de diciembre de 2023 y a quienes tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por sentencia ejecutoriada, siempre que las pruebas respectivas sean recibidas oportunamente en el Tribunal Electoral. También se excluirán del padrón electoral final, a todas las personas que se hayan inscrito para votar por adelantado en el exterior y en el país.

Para el 5 de enero de 2023 será el último día para efectuar los cambios de residencia e incluirlos en el Registro Electoral.

El viernes 6 de enero al miércoles 5 de julio el Tribunal Electoral incluirá en el padrón electoral preliminar a los panameños por naturalización y a los mayores de edad con inscripción tardía de nacimiento, que hayan obtenido su cédula de identidad personal en este periodo.

El calendario electoral incluye que el viernes 20 de enero de 2023 se hará la publicación del padrón electoral preliminar en el Boletín Electoral y su distribución, es además el último día para la publicación del padrón electoral preliminar fotográfico en el Boletín Electoral y entrega de una copia en medio digital a los partidos políticos legalmente constituidos, a los precandidatos por libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral y a las oficinas respectivas del Tribunal Electoral.

También, para su debida divulgación será distribuido a los alcaldes, concejales, representantes de corregimiento y jueces de paz de todo el país, quienes están obligados a exhibir dicho padrón en sus respectivas oficinas. El padrón electoral preliminar estará desglosado por circunscripción (provincia, comarca, circuito, distrito y corregimiento) y por centro de votación, distinguiendo los que contarán con equipos de reproducción para las actas de aquellos que continuarán utilizando el sistema de papel carbón. La información del número de mesa se establecerá en el padrón electoral final. Los precandidatos por libre postulación tendrán derecho a una copia del padrón electoral preliminar de su circunscripción. En esta fecha, en la página web del Tribunal Electoral se establecerá un sistema de consulta individual al padrón preliminar por número de cédula; y un aplicativo para celular desarrollado por el Tribunal.

El padrón electoral preliminar incluirá a todos los menores de edad que cumplan 18 años hasta el 5 de mayo de 2024. Publicación de los electores excluidos de conformidad con el artículo 25 del Código Electoral. A partir de este día, en la página web del Tribunal Electoral se publicará la lista de los electores que han sido excluidos del padrón electoral preliminar, por no haber ejercido el derecho al sufragio en tres elecciones generales consecutivas y que, además, en ese periodo no hayan hecho ningún trámite ante las dependencias del Tribunal Electoral, de conformidad con el artículo 25 del Código Electoral.

Los electores así excluidos tendrán hasta el 5 de julio de 2023 para solicitar su reinscripción en el padrón, y puedan ejercer el sufragio en las elecciones del 5 de mayo de 2024.

Del sábado 21 de enero al miércoles 15 de febrero de 2023, es el periodo para impugnar el padrón electoral preliminar con el fin de anular los cambios de residencia de electores hacia un corregimiento donde no residen, Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen, las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos, las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial y la inclusión de ciudadanos que hayan renunciado expresamente a la nacionalidad panameña o, de forma tácita, al haber adquirido otra nacionalidad a la que no tenían derecho a reclamar por nacimiento, siempre que conste en la Dirección Nacional de Registro Civil, la correspondiente anotación marginal en la inscripción de nacimiento de la persona.

Además se incluirá a los ciudadanos que han entrado al servicio de un Estado enemigo, la inclusión de ciudadanos que tengan suspendidos los derechos ciudadanos por sentencia ejecutoriada, la inclusión de ciudadanos que tengan suspendidos los derechos políticos por sentencia ejecutoriada.

En este mismo periodo podrán reclamar contra dicho padrón, en la DNOE: Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula de identidad personal o tramitado su inclusión o cambio de residencia hasta el 5 de enero de 2023 y que no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente, los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos ciudadanos, pero cuya sanción se hubiera cumplido, los menores de edad que no hayan sido incluidos en el padrón electoral preliminar y los ciudadanos que hayan sido reubicados como producto de la creación de nuevos corregimientos. El Tribunal Electoral corregirá de oficio los errores u omisiones que detecte.

Las impugnaciones se tramitarán ante los juzgados administrativos electorales, por intermedio de abogado, mediante el procedimiento sumario especial reglamentado en este Decreto con fundamento en el artículo 30 del Código Electoral, mientras que las reclamaciones podrán hacerse directamente por el ciudadano afectado ante la DNOE.

El martes 31 de enero de 2023 es la fecha de cierre del padrón electoral de los partidos políticos para efecto de los procesos de primarias y el miércoles 5 de julio de ese mismo año es el último día para realizar las inclusiones al padrón electoral preliminar.

Para el jueves 20 de julio de 2023 se publicará las inclusiones posteriores a la divulgación del padrón electoral preliminar, y es el último día para la publicación en el Boletín Electoral de la totalidad de las inclusiones realizadas entre el 6 de enero y el 5 de julio de 2023.

