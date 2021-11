Alcalde de Boquete apelará la multa impuesta de 5 mil dólares por el Minsa

El alcalde del distrito de Boquete, Joswar Alvarado señaló que acudió este martes a la sede del Ministerio de Salud (Minsa) en el distrito de David para notificarse de la sanción impuesta de 5 mil dólares por supuestamente incumplir las medidas de bioseguridad en las pasada actividades del 28 de noviembre.

Versión impresa

Sin embargo, el alcalde Alvarado, informó que apelará la sanción impuesta, una vez sea notificado y pedirá una reconsideración al Ministerio de Salud, ya que a su juicio no se incumplieron con las medidas de bioseguridad durante la realización del paseo y presentación folclórica.



El alcalde señaló que de ratificarse la sanción impuesta estará dispuesto a pagarla con trabajo comunitario y evitar que se tengan que realizar actividades para hacer frente a la multa.



Explicó que según el análisis jurídico que algunos abogados la sanción no le puede ser aplicada a su persona, porque no era una actividad a título personal y tampoco a la alcaldía o al municipio toda vez que es una entidad gubernamental y se sacaron los permisos en la dirección del Minsa cumpliendo con los protocolos establecidos.



Por su parte la doctora Gladys Novoa, directora regional del Ministerio de Salud sustentó que la sanción impuesta obedece a que se incumplieron con las normas de bioseguridad y la actividad no se efectuó como se había planificado.



Agregó que cuando el equipo de bioseguridad del Ministerio de Salud se percató del incumplimiento y le solicitó parar el desfile, pero el alcalde no acató la orden y continuó con la actividad.



La directora del Minsa señaló que no se tenía contemplado la participación de bandas independientes, ya que se trataba supuestamente de un paseo folclórico y con un área determinada y un aforo del 100%.



Recordó que el Ministerio de Salud no está para imponer sanciones, sino para garantizar la salud de todos los panameños ya que aún se mantienen la pandemia de la covid-19, que es un virus que ha ocasionado la muerte de muchos panameños.

VEA TAMBIÉN: Dos personas fallecen en Panamá Oste por accidentes de tránsito

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouyTube!