Las condiciones climáticas adversas para la provincia de Colón y la comarca Guna Yala se mantienen hasta este jueves 25 de junio, de acuerdo con un aviso de prevención emitido por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Durante esta semana ya se reportaron fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de viento en la ciudad y en las distintas costas de la provincia colonense.

Pronóstico de oleajes y ráfagas de viento

Según los informes del Sinaproc, el mal clima genera un notable incremento de los oleajes acompañados de vientos, afectando directamente a la Costa Abajo, la Costa Arriba y la comarca Guna Yala.

Por su parte, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) detalló que se prevén olas de entre 1.5 y 2.8 metros de altura, las cuales estarán acompañadas de vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 35 km/h.

Esta situación obliga a las autoridades a aplicar medidas estrictas de prevención, especialmente para las embarcaciones pequeñas, pescadores artesanales, bañistas y usuarios generales de las diversas áreas costeras.

Recomendaciones oficiales de seguridad

Entre las recomendaciones figuran evitar ingresar al mar cuando se registren fuertes oleajes o corrientes de resaca, mantener vigilancia permanente sobre niños y adultos mayores en playas.

Además deben verificar las condiciones antes de zarpar, atender las indicaciones de los estamentos de seguridad y autoridades marítimas, suspender las actividades acuáticas si representan un riesgo para la vida y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Sinaproc.