Ante escasez, la CSS en Colón hace llamado a donar sangre

El Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero de Colón, se encuentra en estos momentos confrontando una escasez de sangre para atender a los pacientes que la requieran para su atención, informó Milton Alvear, director médico de este nosocomio en esta provincia atlántica.

El Banco de sangre está ubicado en la planta baja de este hospital, el cual es administrado por la Caja de Seguro Social (CSS).

Indicó el galeno, que se han disminuidos las operaciones electivas producto de los cierres de calles y la falta de sangre.

“Nosotros hemos tenido un descenso del 30.3% en la afluencia de donantes", añadió.

Señaló que antes de los cierres se atendían entre 25 y 30 personas diariamente para donaciones de sangre, ahora hay días en que no llega una sola persona y otros en donde se reciben de 3 a 5 donantes y "si no tenemos sangre, no podemos salvar vida".

Destacó que la sangre es un instrumento que se utiliza para salvar vidas en diferentes enfermedades.

Puso como ejemplo, las mujeres después de los partos, niños con complicaciones, hemorragias agudas, por accidentes de carros, heridas de armas de fuego y punzo cortantes.

De igual forma, están los pacientes con reactivación crónica a una enfermedad, pacientes con anemia.

"La sangre tiene muchas utilidades en un hospital y en estos momentos tenemos escasez", señaló Alvear, al indicdar que lo que no se quiere es quedar desabastecidos.

Por lo que el médico solicitó a la comunidad colonense que acudan al Banco de Sangre del Amador Guerrero, a fin de donar sangre a pesar de las condiciones que provocan los cierres de calles en estos momentos.

