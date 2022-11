Autoridades de Bugaba solicitan que se aumente el pie de fuerza en Chiriquí

Autoridades del distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí solicitan al Ministerio de Seguridad, el aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional debido al crecimiento de la población.

El alcalde del distrito de Bugaba, Rafael Quintero y representantes del concejo municipal, señalaron que no se cuenta con la seguridad necesaria en los 13 corregimientos, lo que lleva a qué la población se sienta insegura.

"La falta de vehículos y unidades de la policía, para atender los casos del Ministerio Público, Fiscalía, Casa de Justicia de Paz y realizar constantemente los patrullajes, son los temas de mucha prioridad para un distrito con más de 90 mil habitantes", afirmó el alcalde de Bugaba, Rafael Quintero.

La máxima autoridad del distrito, pide a la Policía Nacional que explique cuál es el método que se utiliza de apoyar a un distrito y a otros no, no entienden cómo se distribuye los recursos ya que llegan a otros distritos, pero no así a Bugaba.

El alcalde Quintero puntualizó la falta de recurso para optar realmente por una seguridad digna, como la población merece; al mismo tiempo están a la espera del proyecto que ya fue presentado hace varios años al gobierno nacional entorno a la colocación de cámaras de videovigilancia, que será de gran beneficio y así minimizar los casos que aquejan a los lugareños.

Según indicó, el alcalde se había informado que una vez finalizado el proyecto de cámaras en David, le correspondería contar con este sistema de seguridad al distrito de Bugaba, pero aún están a la espera de que se dé dicho proyecto.

El distrito de Bugaba es limítrofe con la frontera de Panamá con Costa Rica, donde transitan cientos de personas y que urge garantizar la seguridad, por consiguiente las autoridades municipales, reiteran ese llamado al Ministerio de Seguridad, de atender la solicitud, tras la preocupación de los pobladores.