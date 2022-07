PANAMÁ

Banco Hipotecario Nacional de Colón insta a los usuarios a pagar el mantenimiento

El alcalde de Colón Alex Lee, advirtió que si no se resuelve este problema de años, irán con las familias a la sede del BHN en la ciudad de Panamá y no se retirarán del área, hasta que no les resuelvan el problema de aguas negras.

El director nacional del Banco Hipotecario Nacional (BHN), Gran Mac Córdoba, durtante una reunión precisó que las personas deben pagar por lo menos la tasa de aseo. Foto. Diomedes Sánchez