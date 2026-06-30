PANAMÁ
Brote estomacal en Chiriquí: Meduca suspende clases presenciales en seis colegios
- Redacción / provincias.pa@epasa.com / @panamaamerica/Eric Montenegro
La medida, adoptada en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos, busca salvaguardar la salud de la comunidad educativa.
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La Dirección Regional de Educación de Chiriquí del Ministerio de Educación (Meduca) anunció este martes la suspensión temporal de las clases presenciales en al menos seis centros educativos de la provincia, debido al registro de múltiples casos de estudiantes y docentes que presentan síntomas gastrointestinales.
La medida, adoptada en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos, busca salvaguardar el bienestar y la salud de la comunidad educativa ante el incremento de reportes en planteles tanto oficiales como particulares de la región.
Centros educativos con suspensión temporal de jornadas presenciales
Los colegios que han dispuesto paralizar de forma temporal sus actividades en las aulas por concentrar un mayor número de afectados son:
Colegio Félix Olivares Contreras
Instituto David
Instituto Técnico Profesional Arnulfo Arias Madrid
Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles
Colegio Jean Piaget
Colegio La Esperanza
Ante esta situación epidemiológica, el Meduca informó que se han reforzado de manera inmediata todas las acciones de prevención y vigilancia sanitaria, ejecutadas en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa).
Exhortación a los padres de familia
Paralelamente, las autoridades educativas emitieron un llamado urgente a los padres de familia y acudientes para que mantengan en sus hogares a los estudiantes que manifiesten indicios de enfermedad, tales como vómitos, diarrea, fiebre o malestar general.
Asimismo, se recalcó la importancia de acudir oportunamente al centro de salud más cercano para una evaluación médica formal y evitar rigurosamente la automedicación.
Finalmente, el Meduca insta a la población general y a los planteles a intensificar hábitos higiénicos clave: potenciar el lavado frecuente de manos, garantizar una adecuada manipulación de los alimentos, y realizar una minuciosa limpieza y desinfección de las superficies.
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