Buscan prevenir accidentes de tránsito en Colón

Una campaña permanente mantiene la Policía de Tránsito e inspectores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la provincia de Colón con los conductores, recordándoles las reglas del tránsito, con el fin de minimizar los accidentes en la costa atlántica.

Entre las recomendaciones que hacen, tanto la Policía del Tránsito y la ATTT, están verificar las condiciones mecánicas de su vehículos antes de salir, no libar cuando se conduce, no distraerse en el manejo usando el celular, usar el cinturón de seguridad, tener las herramientas para cambiar piezas en el vehículo; ante la temporada de lluvia, reducir la velocidad ante los baches de agua, si no se conoce la carretera, manejar a baja velocidad.

La mayoría de los accidentes de tránsito ocurren en la carretera Panamá-Colón y la autopista colonense.

Joel Gaitán, encargado de la Policía de Tránsito informó que en lo que va de este año son cuatro los atropellos: dos por colisión, por lo que recomendó a los peatones utilizar los puentes peatonales.

Para Fernando Brown Muñoz de 28 años de edad, quien se dedica a manejar taxi, es importante que tanto los conductores como peatones respeten las reglas del tránsito.

En tanto, César Ariel Molinar de 33 años de edad indicó que a muchos peatones no les gusta subir estos puentes, porque en la noche no cuentan con luminarias y se pueden convertir en lugares para robarles.

