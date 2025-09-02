El director general de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, aseguró que se realizan diversas acciones para lograr la captura de los implicados en los homicidios cometidos en las provincias de Colón y Herrera.

Fernández indicó que, en el caso de la comerciante asesinada en la comunidad de Los Higos, distrito de Parita, provincia de Herrera, se trata de un grupo –que ya había sido perfilado– y que tenía como objetivo un minisúper.

Ya se tienen identificados un vehículo y personas mediante las cámaras de seguridad, que serán aprehendidas en el transcurso de la semana.

El director general de la PN también solicitó a la comunidad reportar cualquier presencia de personas o situaciones fuera de lo común, que permitan a la PN actuar de forma anticipada.

Con respecto al homicidio registrado en la provincia de Colón, después de 45 días de no registrarse asesinatos, indicó que ya fueron aprehendidas dos personas presuntamente implicadas.

Fernández dijo además que se ha procedido a reforzar los puntos de control y rondas policiales, específicamente en el área de Sabanitas, en donde ocurrió el homicidio número 70 en lo que va del año en la provincia de Colón.

