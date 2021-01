Comunicadora social presenta denuncia por usurpación de identidad ante el Ministerio Público en Chiriquí

La periodista Ludiela Araúz acudió este viernes a la sede del Ministerio Público en la ciudad de David, donde interpuso una denuncia por el presunto delito de usurpación de identidad por una persona para solicitar dinero a empresarios en la provincia de Chiriquí.

La periodista, quien fue presentadora de TV y labora en una emisora chiricana y la Alcaldía de David, señaló que en las últimas horas alguien tomó una foto suya de las redes sociales.

Esa persona procedió a usar su foto con otro número y se ha dedicado a pedir dinero a las personas haciéndose pasar por ella.

El ciberdelincuente señala a las personas que tiene problema con su banca en línea y pide que le depositen dinero en una cuenta particular.

"No se dejen engañar y no depositen ningún dinero porque yo, no estoy pidiendo dinero; y tampoco estoy llamando a ninguna persona como lo están haciéndose para pasar por mi", dijo la periodista, al momento que ingresaba a la sede del Ministerio Publico en David.

Agregó que se hace necesario una investigación que permita dar con la persona o personas que se están dedicando a este tipo de actividad que es ilegal, al robar una foto y usurpar tu personalidad para buscar beneficios económicos.

La periodista presentó una serie de chat que fueron enviados a varios empresarios para solicitarles dinero haciéndose pasar por ella.

Los gremios periodísticos en la provincia de Chiriquí se pronunciaron señalando que este tipo de delitos debe ser investigado y castigar a quien se dedica a usurpar la identidad de otra persona para cometer delito en especial si se trata de un periodista.

Al conocerse la noticias en redes sociales se han dado testimonios de otras personas que fueron víctimas de esta modalidad, lo cual deja en vulnerabilidad a la persona afectada al robarse la identidad y cometer algún tipo de actividad ilícita.

Se espera que el Ministerio Público pueda llevar las investigaciones y den con la persona responsable de este delito.