El conductor de un vehículo articulado sufrió quemaduras al incendiarse el contenedor de alquitrán que transportaba para un proyecto vial en construcción en el sector de La Valdeza, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Según un informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos, regional de La Chorrera, el fuego fue controlado con la ayuda de extintores, evitando que las llamas se propagaran.

El herido fue identificado como un funcionario del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y fue trasladado a la Policlínica "Dr. Santiago Barraza" de la Caja de Seguro Social en La Chorrera, donde se diagnosticó que las quemaduras no eran de gravedad.

El vehículo en el que se registró el incendio pertenece a la división del MOP en la provincia de Los Santos.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá realiza las investigaciones del caso.