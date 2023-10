Contenedores con productos están varados en Tierras Altas

Por lo menos 10 camiones articulados con productos hortícolas se encuentran varados en a un costado de la vía principal del corregimiento de Volcán, en la provincia de Chiriquí.

En este sector del país se mantiene un cierre indefinido, desde el pasado martes, como medida de protesta por la firma del contrato del gobierno con Minera Panamá.

Augusto Jiménez, productor y miembro de la Asociación de la comunidad de Productores de Tierras Altas, señaló que hasta este miércoles hay 10 contenedores cargados con productos hortícolas con el objetivo de salir para abastecer el mercado nacional.

“Muchos de estos contenedores son refrigerados, lo que permite que los productos puedan durar más de 24 horas, sin embargo, la mayor preocupación es que los mismos funcionan con combustible, el cual puede escasear por los cierres de calles.”, afirmó Jiménez.

Destacó que el martes pudieron salir los últimos contenedores de Tierras Altas hacia la provincia de Panamá, donde están los principales mercados del país y se abastece a los hoteles y restaurantes.

Agregó que ante la incertidumbre que hay en el país, los productores que no tienen un espacio para almacenar sus productos decidieron a partir de este miércoles no cosechar los productos, ya que no hay una garantía para transportarlos.

El dirigente de los productores señala que hay riesgos en perdidas de productos perecederos como la lechuga, el brócoli y repollo, entre otros.

El productor hizo un llamado para que el gobierno reconsidere el tema del contrato minero para que el país vuelva a la calma.

En la provincia de Chiriquí hay un total de ocho puntos cerrados por los manifestantes, cinco de ellos en el oriente chiricano, además el puente sobre el río David y Volcán.

Esta situación ha ocasionado que comience a faltar el combustible y el tanque de gas de 25 libras en algunos puestos de venta.

