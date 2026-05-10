CSS mantiene cirugías de urgencia en Chitré y suspende electivas

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que las cirugías de urgencia continúan realizándose con normalidad en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado R., en Chitré, mientras que las cirugías electivas quedan suspendidas de forma temporal.

La medida se adopta por trabajos de reparación en el sistema de climatización de los quirófanos.

Según la entidad, la intervención es necesaria para mantener condiciones seguras dentro de las salas de operación y proteger a los pacientes.

En medio de este ajuste, el hospital ha ido contactando a cada uno de los pacientes que tenían procedimientos programados.

La idea, explican, es evitar confusiones y reprogramar cada caso de forma ordenada.

La CSS adelantó que informará en su debido momento cuándo se reanudará el programa de cirugías electivas, una vez culminen los trabajos técnicos en el área quirúrgica.