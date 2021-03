Decomisan 30 libras de pescado contaminado en el mercado de Santiago

Más de 30 libras de pescado fueron decomisadas por el Ministerio de Salud a un vendedor ambulante en los alrededores del mercado público de la ciudad de Santiago.

Las autoridades del Minsa en Veraguas llevaron a cabo un operativo sorpresa en el área del mercado, donde encontraron que el vendedor de pescado que reside en Chitré, no cumplía con las normas mínimas de salud para realizar la actividad, no contaba con un carnet de salud, y el producto a la venta no tenía la cantidad suficiente de hielo para evitar la rápida descomposición.

El producto decomisado tendrá que ser examinado por el departamento de protección de alimentos del Minsa, ya que existe la posibilidad de que esté contaminado con las sustancias que han sido vertidas en el Río Santa María.

Rosa Aguilar, jefa de Salud pública de Veraguas, precisó que al infractor no se le aplicó la multa correspondiente, debido a que no tenía los medios económicos para hacerle frente, y solamente se procedió a decomisarle el producto.

Las autoridades sanitarias en Santiago hicieron un llamado a las personas que compraron el pescado, señalando que si presentan algún problema de salud por la ingesta de este producto, acudan a la instalación sanitaria más cercana.

El pasado 20 de marzo, se denunció la muerte de cientos de peces y camarones en el cauce del río Santa María, que abarca la región de Veraguas, Herrera y Coclé.

El Ministerio de Ambiente informó que la situación obedece al mal manejo de los procesos industriales, específicamente de contención de las aguas residuales de una empresa.

El director Nacional de Verificación del Desempeño Ambiental Miguel Flores, informó que un equipo hizo una primera inspección y constató la gran cantidad de especies muertas arrastradas por las corrientes.

Los informes preliminares revelan que el hallazgo se realizó en el balneario del corregimiento de Santa María Cabecera.