Dos mujeres se van a los golpes frente el Ministerio de Comercio e Industrias en Chiriquí

Dos mujeres protagonizaron este miércoles una pelea afuera la sede regional del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de la provincia de Chiriquí, quedando captado y recorriendo el vídeo por las redes sociales.

En el vídeo se observa que una de las mujeres es funcionaria de la institución y es atacada por otra que llega en momentos cuando la funcionaria salía del edificio, golpeándola en reiteradas ocasiones.

En el vídeo grabado por un espectador, se escucha claramente que la trifulca se da por un hombre.

Una de las mujeres (suéter rojo) le reclama a la otra que deje de meterse con su "marido" y que así la quería agarrar, mientras la tira al piso y la golpea.

Todo ocurrió ante la mirada no solamente de funcionarios de la institución gubernamental, sino también de los transeúntes que transitaban por el lugar, ya que el edificio se mantiene en plena vía Panamericana.

El vídeo generó opiniones encontradas en redes sociales, algunos lamentan que se registren este tipo de espectáculos en pleno vía pública.

En tanto que otros consideran que es lo que se buscan algunas mujeres.

Para la sociologa Mirta Moreno, este tipo de hechos es lamentable donde la mujer una vez más se expone al público supuestamente peleando la infidelidad de un hombre, pero se va en contra de la supuesta amante.

"Debemos armarnos más, quienes quedamos expuestas somos nosotras, aquí son dos femeninas que se van a los golpes, por ninguna parte se ve al masculino y es la historia de muchas parejas", expresó Moreno.

Agregó que "siempre la mujer se van en contra de otra, no caigamos en estos mujeres, el amor propio es lo más importante, si su relación no es buena es mejor dejarla, pero no ensañarse si existe otra".

