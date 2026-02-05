En El Ciruelito de Antón una adulta mayor pierde la vida al caerle encima una palmera

Los fuertes vientos que azotan el país cobraron la vida de una adulta mayor en El Ciruelito, del distrito de Antón, provincia de Coclé.

Se informó que ayer la dama se encontraba en el patio de su casa cuando, de pronto y producto de la fuerte brisa, una palmera de la casa de al lado se desplomó y la aplastó.

Lamentablemente, la adulta mayor no tuvo tiempo de correr y terminó muy golpeada.

Una vez la rescataron, fue trasladada al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, pero poco después murió.

El pasado 1 de febrero, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un comunicado —vigente hasta hoy— por fuertes vientos significativos en el Caribe panameño, producto de un sistema frontal frío.

Las condiciones de viento superan los 35 km/h y continúan en las costas del Atlántico y zonas del Pacífico, así como en elevaciones por encima de los 850 metros sobre el nivel del mar.

Recomendaciones a la población

Asegure techos, ventanas, puertas y objetos sueltos que puedan convertirse en proyectiles.

Evite transitar cerca de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables.

La entidad exhorta a la ciudadanía pqra que n cruce calles, ríos o quebradas que estén muy crecidas.

Además la población debe mantenerse informada mediante todas las fuentes oficiales.

Suspenda actividades marítimas y recreativas en playas y zonas costeras mientras se mantengan los avisos.

