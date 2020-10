Enfrentamientos con palos y piedras entre transportistas y manifestantes en Paso Canoas

Enfrentamientos entre manifestantes costarricenses y transportistas se registraron la tarde de este martes en el sector fronterizo de Paso Canoas, cerca a la Aduana panameña, continuando así el cierre de la frontera entre Panamá y Costa Rica.

Versión impresa

Pasada las 3:00 p.m. de este martes, un grupo de manifestantes, entre ellos transportistas del lado tico, procedieron a quitar una gran cantidad de llantas y vallas apostadas en la vía.

Posteriormente un vehículo tipo camión intentaba quitar las murallas de piedra para reabrir el paso fronterizo, cuando sorpresivamente en medio de la turba de personas, el cabezal de una mula a exceso de velocidad impacta el camión que sacaba las piedras de la vía y es allí cuando los manifestantes divididos se enfrentan con palos y piedras.

El grupo de manifestantes ticos a favor del cierre de la frontera de Paso Canoas, molestos procedieron a quemar llantas y colocar nuevamente las barreras para impedir que se reabriera la frontera entre estos dos países, incluso varios golpes surgieron en medio de los manifestantes.

Inicialmente antes de registrada la situación, algunos transportistas de lado costarricense habían acordado con los manifestantes, darle un plazo de 48 horas a partir del mediodía de este martes para que se le diera paso al transporte de carga, de lo contrario se procederia abrir la frontera de la forma que fuera necesaria, aseguraron.

Sin embargo, las decisiones divididas entre los propios transportistas y los manifestantes agudizó las situación en el sector fronterizo que ahora es incierta. Algunos dirigentes de los manifestantes culparon al Gobierno tico de lo sucedido la tarde de este martes en Paso Canoas y aseguran que buscan que las bases se dividan, siendo el Gobierno quien los tiene en medio de una dictadura.

"Lamentablemente es una dictadura, esto está pasando porque el Gobierno ha obligado al pueblo a llegar esto, si tuviéremos un Presidente que nos atienda y escuche, mire como infiltró gente para que la Policía atacará a los manifestantes, Costa Rica está en una dictadura y los costarricense que no quieran entenderlo el día de mañana será muy tarde", dijo uno de los manifestantes.

Por su parte, transportistas del lado panameño, aseguran estar cansados de tantos días de cierre y sentirse secuestrados; piden al gobierno de Panamá y Centroamérica que intervengan para ponerle fin a este conflicto que ha dejado pérdidas millonarias.

VEA TAMBIÉN: Llanta se desprende de un camión rompiendo el parabrisas de un autobús y quedando incrustada en un asiento

Tras el hecho registrado la tarde de este martes, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) han reforzado el área de Paso Canoas y mantiene cerrado el paso a personas que no justifiquen su entrada al país.

El grupo de manifestantes, quienes rechazaron la noche del lunes el acuerdo con el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada, aseguran que en ningún momento se tocó el tema del Fondo Monetario Internacional (FMI), y es la razón que los mantienen aún en la calles.

Hasta el momento de ser redactada está nota, se mantenían bloqueando la frontera de Paso Canoas y aseguraron no abrír hasta no llegar a un acuerdo que deje claro que no existirá alza de impuestos y que se desista de préstamos con el FMI, pero que quede plasmado por escrito. La apertura de la frontera entre Panamá y Costa Rica era incierta hasta el cierre de esta nota, los ánimos entre los propios manifestantes y el grupo de transportistas del lado costarricense estaban caldeados.