Entregaban medicinas en sobres engrapados en Colón; el Minsa los amonestó

Luego de que se divulgara recientemente en redes sociales, por parte de una paciente del policentro Dr. Juan Antonio Núñez de la ciudad de Colón, la entrega de medicinas (ácido fólico) sueltas en hojas engrapadas, la Dirección Regional del Ministerio de Salud (Minsa) inició una investigación del caso.

Hace un rato estuve en una cita médica en la policlínica Juan A. Nuñez en Calle 9 y he quedado indignada por cómo me entregaron el medicamento que me recetó el Doctor,como es posible que yo esté pagando un seguro y me entregar unas patillas grapadas en una hoja blanca @MINSAPma pic.twitter.com/u9B3B8PDQp— (@IgenioNoelys) March 28, 2022