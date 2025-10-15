Un estudiante de un centro educativo de la calle primera del corregimiento del Barrio Norte, en la ciudad de Colón, fue sorprendido este miércoles, con un arma de fuego dentro de su maletín.

Esta situación requirió de forma inmediata la intervención de la Policía de Niñez y Adolescencia con el apoyo de la comunidad educativa.

Hermógenes Argüelles, jefe de la tercera zona policial de Colón informó que la aprehensión inicialmente se realizó por parte del personal docente del plantel con el apoyo de la Policía de Menores, y en la requisa de la mochila del estudiante, se encontró un arma tipo 380 con tres municiones sin detonar.

Argüelles dijo que el menor fue puesto a órdenes de la fiscalía de adolescentes para continuar con su debido trámite.

A la vez que se hicieron todas las coordinaciones necesarias, a fin de que se pueda esclarecer la situación con respecto a la ubicación de esta arma de fuego.

Las autoridades judiciales buscarán conocer las motivaciones que llevaron a este estudiante de noveno grado llevar esta arma, cómo la consiguió, quién se la dio y otros aspectos que ahora forman parte del proceso judicial que enfrenta el estudiante junto a sus familiares.

Otros hechos en Colón

Como parte de las estrategias de seguridad previo a la peregrinación del Cristo Portobelo, fueron capturadas tres personas en la Costa Arriba, provincia de Colón, además hallaron un arma de fuego tipo fusil.

Entre los aprehendidos figuran dos personas requeridas por su presunta relación en delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de lesiones personales.

El otro ciudadano está implicado en un delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de actos libidinosos.

El fusil y los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las instancias judiciales para continuar con las investigaciones, en tanto los operativos continúan desarrollándose en pro de la seguridad de los residentes y visitantes a esta provincia.