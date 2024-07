Estudiantes piden se culminen mejoras al CRUC de Colón

La terminación de los trabajos de remodelación en el Centro Regional Universitario de Colón (CRUC), es lo que piden los estudiantes de esta casa de estudios superiores.

Lo solicitan para poder dar clases de forma presencial e ir minimizando las enseñanzas de forma virtual.

Uno de estos estudiantes es Ernesto Castillo de 20 años de edad, quien manifestó que se hace necesario que las clases vuelvan a ser presenciales, porque esta metodología ayuda a que él y sus compañeros reciban las respuestas, despejen sus dudas de una forma más directa.

“Tenemos años en esto y no se ha podido tener un centro en buenas condiciones para beneficio de los hijos de la cocinera que vienen a superarse”, dijo.

En ese mismo tema, Amada Chavarría de 23 años de edad, otra estudiante, indicó que espera que antes que culmine este año, las estructuras estén adecuadas, y las clases se puedan dar en los salones.

Mientras Quintín González de 30 años de edad, señaló que ya los estudiantes están cansados de las clases presenciales, es deber de las autoridades dar una respuesta de una vez por todas.

A todo esto, Víctor Alexis, director del CRU manifestó que la Comisión del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá visitó las instalaciones a fin de hacer un recorrido de las instalaciones.

En la gira se estuvo conversando sobre la situación actual del proyecto de remodelación y adecuaciones del centro.

Destacó que la UP no tiene responsabilidad en lo que corresponde al manejo de los 9.2 millones de dólares que se destinaron en sus inicios para estos trabajos, sino que son fondos que ha manejado el gobierno central, con el ex presidente Juan Carlos Varela con la secretaría de metas, luego con el ex presidente Laurentino Cortizo.

Añadió que hasta ahora la Contraloría General de la República no ha refrendado la adenda para que el proyecto siga fluyendo.

