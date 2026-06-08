González toma el control de la Unachi en medio de cuestionamientos

Tras la renuncia de Etelvina de Bonagas al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), con la que también puso fin a su vida laboral, la institución tiene varios desafíos por delante; el primero, dejar atrás los escándalos de supuesta corrupción y nepotismo que rodean a la administración saliente.

De Bonagas, luego de alzarse con la victoria en tres ocasiones, deja a la Universidad sumergida en una crisis financiera e institucional sin precedentes por su falta de transparencia administrativa; ha sido acusada de presuntamente favorecer a sus allegados con nombramientos, lesión patrimonial, falsificación de documentos académicos, retención de la cuota obrero-patronal, malos manejos, entre otros.

Denuncias a las que, aseguró su equipo legal, hará frente, demostrando que su objetivo siempre fue garantizar el bienestar de los estudiantes; ello incluye su dimisión al cargo a fin de que se elimine el bloqueo presupuestario que actualmente enfrenta la entidad.

La funcionaria será reemplazada por Pedro González, vicerrector de Investigación y Posgrado, quien tampoco cuenta con el apoyo de los estudiantes, pues consideran que su mandato será una continuidad de la gestión anterior.

"Poner al profesor Pedro en la rectoría es seguir con Etelvina al mando. Los estudiantes pedimos al Consejo General Universitario (CGU) que cancele esto; no lo queremos", subrayó Abel Valdez, estudiante de Derecho.

Los docentes, por su parte, cuestionaron que la reunión del CGU fuera a puertas cerradas, obstaculizando el acceso a la comunidad universitaria que tiene derecho a saber cómo votaron sus integrantes, sobre todo después de lo ocurrido el pasado 27 de mayo, cuando la mayoría optó por rechazar la renuncia de Bonagas, sabiendo que esto no se encontraba entre sus facultades.

González, quien debe ocupar el cargo por un periodo no mayor a tres meses, informó que esta semana sostendrá un encuentro con la ministra de Educación, Lucy Molinar, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas para conformar una mesa técnica y "negociar" las deudas que acarrea la Universidad con la Caja de Seguro Social y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos.'



El Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi informará, el próximo miércoles, a la ciudadanía los pasos a seguir para elegir a la persona que se encargará de la casa de estudios por los próximos cinco años.



El rector encargado, Pedro González, sostendrá un encuentro con la ministra de Educación, Lucy Molinar, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas para conformar una mesa técnica y "negociar" las deudas que acarrea la Universidad con la Caja de Seguro Social y el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos.



González ocupará el cargo por un periodo no mayor a tres meses en los que se realizará la nueva elección.

El Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi informará, el próximo miércoles, a la ciudadanía los pasos a seguir para elegir a la persona que se encargará de la casa de estudios por los próximos cinco años.

Cabe destacar que, en lugar de González, a quien correspondía el mando según el estatuto universitario era al vicerrector académico, Jorge Bonilla, quien tomó la decisión de renunciar a la posición.

La Unachi, de aquí a septiembre, tendrá un nuevo rector o rectora.