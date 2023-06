Hombre apodado 'Sam' es hallado muerto en La Feria de Colón

Salamac Taylor de 46 años de edad, conocido como 'Sam', fue la persona encontrada muerta la madrugada del este martes en la comunidad de La Feria (Los Lagos), corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Pasada las 5:00 a.m., se escucharon varias detonaciones en los predios del edificio Begonia núm. 7, y al salir los residentes observaron el cuerpo de 'Sam'.

No obstante, cuando se hizo el levantamiento del cuerpo, la Policía Nacional (PN), se informó que el cadáver no presentaba signos de violencia; no obstante, televisoras y redes sociales informaban de este caso como un homicidio.

Hermógenes Argüelles, ejecutivo de la zona policial de Colón, informó que el hallazgo de esta persona sin signos vitales en la comunidad de La Feria, ocurrió en medio de información de familiares que señalan que el mismo tenía una semana de haber salido del hospital por tuberculosis y además era un paciente psiquiátrico.

'Sam' era conocido por su alegría y buen sentido del humor, y era un hombre tranquilo; el cuerpo de 'Sam' fue llevado a la morgue judicial para hacer la necropsia de rigor y conocer las causas reales de este deceso.

El pasado viernes, bajo una pertinaz lluvia fue asesinado un joven identificado como Elmer Javier Manzano, en la avenida central de Cativá-centro en la provincia de Colón.

Los informes iniciales señalan que la víctima estaba por el área entre la Policía Nacional y la junta comunal de Cativá, cuando fue interceptado por sus verdugos.

Fue allí cuando empezaron los disparos, alertando a toda la comunidad Cativáleña.

El cuerpo de Manzano quedó tirada en la vía pública, en medio del fuerte aguacero que caía en todo el área.

Este es el homicidio núm. 40 por la violencia que se respira en la Costa atlántica y que no tiene fin.

