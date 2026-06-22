Los cables de suministro de energía eléctrica de ocho equipos de aire acondicionado del Centro de Educación Básico General de Espavé, ubicado en el distrito de Chame, fueron hurtados, por lo cual el Ministerio Público inició las investigaciones.

El hurto del cableado fue descubierto la mañana de este lunes por los docentes, quienes dieron aviso a la Policía Nacional.

Zenaida Rodríguez, trabajadora manual de la escuela, indicó que en el área encontraron los restos de material dejado por los delincuentes luego de extraer el alambre de cobre. Para lograr alcanzar el cableado de los acondicionadores de aire, los delincuentes utilizaron un tanque de basura. En el sitio también se ubicaron huellas de botas.

La escuela cuenta con una matrícula de 300 estudiantes, los cuales no recibieron clases en el día de ayer debido a este hecho.

La semana pasada, sujetos desconocidos ingresaron a los predios del Instituto Profesional y Técnico de Capira y sustrajeron dinero en efectivo del kiosco escolar y cilindros de gas; además, causaron daños en las oficinas de la administración.