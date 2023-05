Incendio ingresa al Parque Internacional La Amistad

El incendio que inició en la cima del Cerro Punta ingresó al Parque Internacional La Amistad (PILA), consumiendo en las primeras horas más de cinco (5) hectáreas, así lo confirmó este viernes la directora regional del Ministerio de Ambiente en Chiriquí, Krislly Quintero.

“Tenemos que informar al país que lamentablemente el fuego ingresó en las ultimas horas al Parque Internacional La Amistad y la situación actual es bastante crítica, ya que el fuego no se ha podido apagar”, afirmó la directora. Agregó además que las hectáreas consumidas por el fuego no se pueden calcular en este momento, ya que son áreas de difícil acceso y las condiciones del viento no son favorables.

Quintero dio a conocer que este viernes han ingresado más de 60 personas para continuar efectuando trochas para evitar que el fuego siga avanzando y consumiendo árboles y faunas del área protegida.

De acuerdo con la directora, el fuego tiene más de 48 horas y desde el pasado miércoles, los bomberos, los guardaparques, ONG SAR Panamá, voluntarios y entidades de seguridad están tratando de extinguirlo.

El incendio forestal se registró en el Cerro Punta, y se investiga quiénes fueron las personas que lo originaron, aunque el alcalde de Tierras Altas, Javier Pittí, dio a conocer en medios televisivos que ya tienen pruebas y que presuntamente se puede tratar de menores de edad, sin embargo, se recaba más información para ser proporcionada al Ministerio de Ambiente.

Según datos del Ministerio de Ambiente, el 5 de marzo se registró un incendio en los Llanos Volcán consumiendo 11.7 hectáreas.

Durante los primeros cinco meses del presente año, solamente se ha reportado un solo incendio de masa vegetal dentro de áreas protegidas.

