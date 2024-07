Inicia festividad en honor a Santa Librada en Las Tablas

Con un recorrido por el puerto de Mensabé en Las Tablas, provincia de Los Santos, arrancaron las actividades de la fiesta patronal en honor a Santa Librada, patrona del pueblo tableño.

Se trata de una festividad popular, enmarcada en tiempos de la colonia española y que es celosamente custodiada por el pueblo tableño, renovando la fe de miles de creyentes.

Ayer jueves, la imagen de la santa fue transportada en una procesión marítima desde Las Tablas hasta el puerto de Mensabé, en un recorrido cargado de simbolismo y espiritualidad.

En el trayecto se realizaron actos litúrgicos y oraciones, acompañados por cantos y música tradicional.

Este recorrido recuerda, tal y como lo dice la historia, relata que Santa Librada llegó por primera vez al puerto de Mensabé en un barco con destino a las tierras tableñas.

La imagen de la venerada virgen y mártir ya ha recorrido algunos pueblos de la región, llenando de fervor y alegría a las comunidades, que se organizan para recibir la imagen a que se conoce como La Peregrina.

Como ya es tradición en Las Tablas, las calles y parques se visten de rojo y azul, colores tradicionales de la fiesta, mientras los primeros peregrinos ya empiezan a llegar a la iglesia, ya sea a pagar algún favor o a pedir la intercesión de la patrona, conocida como La Moñona.

Tal es el caso de Algis Santander, una colombiana que reside en la región de Azuero desde hace más de 20 años, y quien relató que desde que llegó a estas tierras inició su devoción por Santa Librada, a quien ha pedido favores para ella y su familia.

“Desde entonces vengo cada año a verla, a orar por mi familia y pagar las mandas, no conocía su historia pero desde que vivo aquí me he enamorado de ella y no dejo de venir cada año”, indicó.

Como ella, durante los próximos días hasta el día 20 cuando se celebrará la misa solemne, llegan cientos de personas a pagar los favores, algunos caminando desde largas distancias, y que son recibidos por grupos organizados y familias quienes les brindan un sitio para descansar, agua, y alimentos de forma voluntaria.

Los organizadores anunciaron que se habilitará un carril para los peregrinos, el cual estará señalizado con el fin de brindar seguridad a quienes arriben a la ciudad de Las Tablas en medio de su fiesta patronal.

