¡Insólito! En El Tejar de Alanje llegan cabezas de cerdo en vez del jamón picnic

Mientras que miles de panameños aguardan por las tan esperadas bolsas con los jamones o pavipollos, un grupo de chiricanos fue sorprendido al recibir cabezas de cerdo, mientras que en otros casos las bolsas tenían codillo y hasta patas de puerco, y no el jamón picnic que se les había prometido.

Ante esta situación, el gobernador de la provincia de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, se limitó a decir que "ellos dependen de lo que llega a la cadena de frío y a las oficinas del Plan Panamá Solidario".

Destacó que "en la bolsa vienen diversos productos cárnicos y no es de extrañar que en las bolsas hayan venido las cabezas de cerdo".

Mientras tanto, el representante de El Tejar de Alanje, Rodrigo Rodríguez, denunció que él recibió 98 cabezas de cerdo, y muy molesto mencionó que llegar a las casas de los residentes de su sector con una cabeza de puerco para que pasen la Navidad, "es un irrespeto".

Rodríguez destacó que no se atreve a entregar estas cabezas de cerdo, ya que la promesa a la ciudadanía fue que la bolsa tendría una pieza de jamón; además, porque el pueblo se merece respeto, más aún en una época tan difícil como la que se vive por causa de la pandemia.

El malestar ciudadano no es necesariamente porque sean cabezas de cerdo, sino porque el Gobierno Nacional anunció el jamón como el principal producto para ser entregado a las familias necesitadas para su cena navideña.

El gobernador Muñoz trató de disculparse por el incidente, y dejó claro que ellos dependen de los productos que llegan desde la capital.

El vocero de la presidencia, Omar Ahumada, en su momento precisó que "son 1,5 millones de piezas, que están mezcladas entre diferentes productos dentro de los cuales está el famoso picnic, pavipollos y otros productos, que van destinados a personas que no están recibiendo ingresos".

En esta línea, el funcionario destacó que la población debe ser solidaria y comprender que estos productos no son para todos.

"No son para jubilados, servidores públicos o pensionados, son para los que no están trabajando y el Gobierno les va a extender una mano amiga. Estos productos antes eran vendidos en las naviferias, pero no podemos tener aglomeraciones, son para los que no pueden hacerle frente a una cena navideña", agregó.