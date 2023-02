Joven de 15 años desapareció en El Progreso de La Chorrera

Yasurelquiz Marlen Espinosa, de 15 años, desapareció 1 de febrero en El Progreso de La Chorrera.

Su madre, María José Martínez, dijo que se fue a trabajar como todos los días limpiando casas, mientras que su hija quedó sola dormida en la casa.

Explicó que cuando ella trabaja, su cuñada siempre vigila a Yasurelquiz, ya que vive cerca.

“Yo no demoro fuera de la casa, la llamé al celular y no me contestó eso me preocupó y le pedí a una vecina que fuera a ver que todo esté bien”, mencionó la preocupada madre.



Sin embargo, cuando llegó a la casa su hija no estaba y la comenzaron a buscar, y cómo no la hallaron el mismo miércoles puso la denuncia.

Agregó que en la fiscalía no le han dado respuesta de nada, solo que debe esperar.

“Yo le lleve una pista para que la buscaran y no lo hicieron, ni la han buscado por las casas cercanas no ha hecho operativo, en El Progreso #5”, mencionó.

La madre de la joven pide que si tienen alguna información llamen al 68156037.

Caso Aderlyn Llerena

La niña Aderlyn Mailenis Llerena Saldaña está desaparecida desde el 13 de septiembre de 2022.

Ese día, salió de su casa en dirección a la escuela Gabriel Lewis Galindo, ubicada en Las Trancas, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

Las autoridades están ofreciendo una recompensa de 10,000 dólares a quien brinde información veraz, sobre la ubicación de la niña.

Pueden comunicarse a los números 507-3312, 507-3349 y 507-3350 de la Sección de Homicidio y Femicidio; y 290-1359 o 512-2511 de la Dirección de Investigación.

