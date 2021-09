Jubilados no descartan protestas a nivel nacional

Jubilados y pensionados de todo el país se reunieron en Chitré, provincia de Herrera y realizaron un llamado al Gobierno para que atienda sus necesidades económicas y cumpla con los acuerdos pactados con la dirigencia de esta población.

Versión impresa

Y es que, según los jubilados, se hace necesaria una reunión con el presidente Laurentino Cortizo para que les dé respuestas y se cumpla lo pactado en diversos encuentros con la administración de Gobierno.

Incluso, la dirigencia de los jubilados de todo el país indicó que dará un plazo hasta los primeros días de octubre para que se den estos acercamientos, de lo contrario, anunciaron movilizaciones y protestas a nivel nacional.

Roberto López, vocero del grupo, indicó que esperan que se pueda dar un aumento en las jubilaciones y pensiones, pero que los fondos no salgan de la Caja de Seguro Social, si no de las arcas del Estado, ya que aseguran que la entidad no cuenta con las condiciones para sufragar esta necesidad.

“También les solicitamos el pago de los 37 años que nos deben de interés de los décimos caídos de los años 1972 a 1983”, puntualizó López.

Según los jubilados, están pasando una dura crisis ya que no hay aumento en sus salarios, lo que lleva a algunos adultos mayores a vivir en condiciones precarias, a pesar de haber trabajado durante tantos años.

La reunión se llevó a cabo en la Casa del Jubilado de Herrera, donde se dieron planteamientos sobre las acciones a tomar en caso de no recibir respuestas por parte de las autoridades.

Los jubilados se reunieron en mayo de este año con las autoridades nacionales para tratar el aumento a sus pensiones, además de al menos cuatro puntos adicionales, entre ellas el tema de la falta de medicamentos y un bono entre los meses de abril y agosto.

VEA TAMBIÉN: Productores de Tierras Altas solicitan al gobierno intervenir ante altos costos de insumos agropecuarios

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!