Jueces nacionales eligen el mejor café de Panamá en la subasta virtual 'Best of Panama'

Con la participación de 17 jueces nacionales se elige el mejor café de Panamá que participará en la subasta virtual del Best of Panama (BOP), organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).

Versión impresa

Debido a la pandemia por la covid-19 se realiza de forma virtual por segundo año consecutivo el “Best of Panama”, para seleccionar los mejores lotes que competirán en la cata internacional que tendrá lugar a inicios del mes de agosto confirmó Daniel Peterson, presidente de SCAP.



“Iniciamos vía Zoom el Virtual Best of Panama, para evaluar 169 muestras de los cafés sometidos, donde esperamos encontrar los mejores Geishas clásicos, Geishas Naturales, los Varietales lavados y naturales, para mantener el nombre de Panamá lo más alto posible y seguir manteniendo nuestro lugar en calidad mundial”, dijo.

José David Garrido, jefe principal del BOP, explicó que la cata nacional culminará el lunes 12 de julio, y en esta fase incluye una semi final para sacar los mejores lotes que pasarán a la ronda internacional.

La competencia se realiza en cuatro categorías, donde los productores panameños buscan ofrecer lo mejor del país a los compradores internacionales, pero con una calidad garantizada en cada taza.



Dentro de cada taza, el juez busca una acidez jugosa, cítrica, frutales, que sea balanceada, porque de nada sirve una taza súper alta en acidez si no posee dulce, junto a las notas que cada productor trabajó para potenciar su café como cereza o más florales, puntualizó Victoria Koyner, juez nacional.



Wilford Lamastus Jr., juez nacional, destacó que las primeras tazas de este evento marcan una extraordinaria calidad, apuntan ser cafés de altísima calidad y están haciendo muy exigentes en esta competencia, porque este año esperan enviar lo mejor de lo mejor al mundo del café de Panamá.



María Ruiz miembro de SCAP y juez nacional, aseguró que los productores han hecho trabajos excepcionales, porque la calidad del producto de este año es muy buena, y con la ayuda de la tecnología ha sido una gran ventaja para hacer las evaluaciones del café sin aumentar los riesgos de salud, porque los productores están utilizando sus laboratorios para desarrollar este importante evento.

VEA TAMBIÉN: Detención provisional para ocho implicados en secuestro de empresario

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!