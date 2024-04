La Zona Libre de Colón atrajo más de 50 mil visitantes en 2023

Un total de 52,364 visitantes de turismo, ingresaron a la Zona Libre de Colón (ZLC) durante el año 2023, según estadísticas de la Sección de Pase de Visitantes de la Dirección de Seguridad de la Administración de la zona franca.

El turismo de compras es una de las actividades comerciales que se desarrolla en el área comercial de la zona franca colonense y que atrae a los visitantes extranjeros que buscan proveedores y distribuidores de productos de calidad para sus empresas o clientes.

La mayoría, según volumen de visitantes que aporta cada continente, provienen de América del Sur, el Caribe y América Central. Entre ellos destacan; Cuba con (15,042 personas), Ecuador (12,053 per.), Costa Rica (4,984 per.), Colombia (3,327 per.) y Perú (2,023 personas.).

Por otra parte, para el primer trimestre del año, la Sección de Pase de Visitantes reportó la visita de 13,509 turistas, manteniendo la tendencia en esta época del año.

Durante este período, lideran por volumen de visitantes los siguientes países: Cuba (4,172 per.), Ecuador (2,931 per.), y Costa Rica (1,572 per.).

La ZLC permite la entrada a visitantes de turismo, a través de la Sección de Pases de Visitante, en la cual para poder obtener un pase el turista debe apersonarse a cualquiera de las oficinas de la sección (calle 13 y avenida Roosevelt) y en la sede principal (Puerta 5 y avenida Ahmad Waked).

Debe presentar el pasaporte para su debido registro y verificación por medio del sello de entrada (con vigencia de 3 meses) y pagar la suma de $5.00.

En caso de que el turista desee ingresar con vehículo alquilado, deberá presentar el contrato de arrendamiento y su pasaporte vigentes y pagar la suma de $15.00 que corresponde al vehículo.

