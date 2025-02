Marchan en Penonomé para exigir la reactivación de la mina

Proveedores de Cobre Panamá, comunidades, colaboradores y sindicatos de la empresa marcharon la tarde de este jueves en Penonomé, provincia de Coclé para exigir la reactivación de la mina en Donoso, ya que el cese, desde noviembre de 2023, les ha afectado negativamente de manera económica y social.

Y es que, recientemente, varios proveedores de Cobre Panamá se sumaron en una carta dirigida al presidente de la República, José Raúl Mulino, para exponer el riesgo al que se enfrentan después de más de un año tratando de sobrevivir sin su mayor cliente. El 42% de las empresas de la zona están destinadas a cerrar por completo sus operaciones si la situación con la mina se mantiene en incertidumbre.

Hoy, el presidente de la República fue consultado al respecto, y aseguró que está dispuesto a conversar con los representantes de dichas empresas para conocer de primera mano las afectaciones económicas.

"Yo no he recibido esa carta, soy muy honesto, el papel yo no lo tengo, de pronto se ha traspapelado, pero leí, claro, ayer, referencias que a esa carta hacían estos medios, y con mucho gusto la voy a recibir, es cuestión de organizar la reunión. Claro que me preocupa, son empresas panameñas...yo lo sé, tengo amigos pasando trabajo con cuentas por cobrar duras, algunas millonarias de servicios prestados a la mina, algunas de construcción, equipo pesado... que la están pasando muy mal y a punto de perder bienes y cerrar empresas, que eso no se quiere", expresó Mulino, quien agregó que la próxima semana coordinará una reunión con el grupo.

La carta dirigida al presidente destaca que han transcurrido siete meses desde la primera carta del 17 de julio de 2024, y que el impacto económico y social se ha agravado.

"Como empresarios panameños, responsables de generar empleo y sustento para miles de familias, el tiempo se está agotando. La incertidumbre económica, el desempleo creciente, poco mercado laboral y la falta de medidas concretas ha empujado al colapso total de empresas proveedoras, afectándose así la economía nacional...”, detalla un párrafo de la carta entregada.