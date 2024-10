Más de 60 colegios del país desfilarán en La Villa de Los Santos el 10 de noviembre

Un total de 62 colegios, y 13 bandas independientes, además de los estamentos de seguridad del país, conformarán la lista de delegaciones que desfilarán en La Villa de Los Santos este 10 de noviembre, en celebración al Primer Grito de Independencia de 1821.

Se trata de uno de los desfiles más concurridos del país, en el que bandas musicales de todo el país presentan sus mejores galas, en esta fecha histórica.

Este año, la festividad estará rodeada de actividades cívicas, culturales y festivas para conmemorar importantes hitos históricos llevados a cabo en esta región santeña, durante el mes de noviembre.

El alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, indicó que además de los 203 años del Grito de Independencia, se celebran los 455 años de fundación de La Villa de Los Santos, el próximo 1 de noviembre, y el 50 aniversario del Museo de la Nacionalidad.

Montenegro señaló que el presidente de la república, José Raúl Mulino, presidirá los actos cívicos, mientras que como abanderado nacional se designó al joven deportista Miguel Amaya, el festivo, el ministro de Salud, Fernando Boyd, y el del distrito, el jurista Miguel Antonio Bernal.

Por su parte, se informó que la comisión del desfile cívico, uno de los más grandes del país, confirmó desde el mes de septiembre la participación de los colegios, por lo que no se permitirá desfilar a las delegaciones que no hayan sido incluidas en el listado oficial.

Sara Domínguez, del comité de desfiles cívico, explicó que los colegios ya tienen las directrices, entre ellas las horas que les corresponde desfilar, y los requisitos.

“Si alguno no llega a su hora asignada, no se deja pasar del puente, porque no va a participar”, indicó, al tiempo que reiteró que las delegaciones deberán contar con el permiso de su dirección regional del Ministerio de Educación para poder desfilar.

