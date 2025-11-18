MIDA promueve nuevas tecnologías para la siembra de poroto en Chiriquí

Una demostración acerca de las labores de siembra en el cultivo de poroto fue realizada por técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), agencia de Potrerillos, Dolega.

Esta demostración estaba dirigida a extensionistas y productores de diferentes zonas de la provincia de Chiriquí, donde se cultiva este grano de alta demanda entre los consumidores panameños.

La siembra es una de las labores más importantes de este cultivo y, por lo general, se realiza en terrenos con mínima labranza, así lo explicó Franklin Concepción, jefe del MIDA en Potrerillos.

Detalló que se considera la densidad de las plantas por hectárea, de acuerdo con la variedad que se utiliza.

El control de malezas, previo y posterior a la siembra, el abonamiento basado en el análisis de suelo, entre otros, son aspectos fundamentales para el buen desarrollo del cultivo.

La actividad tuvo lugar en el centro de capacitación y validación de semillas del MIDA (finca 170), donde, además del poroto, se validan especies agrícolas como el café, cacao, otoe, guandú, plátano y pitaya, para apoyar con semillas a los pequeños productores y a grupos de agricultura familiar que así lo requieran.

Concepción informó que, en el caso del poroto, el centro ha recibido el reconocimiento del Comité Nacional de Semillas (CNS) como “productores de semilla”, un aporte significativo a la producción de este importante rubro.

Dijo que en la demostración participaron técnicos de la coordinación de agricultura del MIDA en Chiriquí y de la finca experimental “La Lola” de la Dirección Nacional de Agricultura, en Las Palmas de Veraguas.