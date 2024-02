Moradores de Guararé y Las Tablas están cansados por la falta de agua

Más preguntas que respuestas es lo que tienen los moradores de las comunidades de Guararé y Las Tablas, en la provincia de Los Santos, debido a las irregularidades en el servicio de agua potable.

Y es que, según han manifestado, el agua potable llega a algunos sitios, mientras que a otros no.

En ocasiones no hay agua por horas, luego llega de forma intermitente, sin saber en realidad qué sucede.

Y justamente respuestas es lo que exigen los residentes, ya que aseguran desde principios de febrero están viviendo esta incertidumbre que afecta su calidad de vida.

La situación ha provocado que varias comunidades se organicen, y aunque han solicitado la presencia de las autoridades, señalan que es prácticamente nada lo que saben de la verdadera realidad de la planta potabilizadora Rufina Alfaro.

Por ello, han convocado a todas las fuerzas vivas a una manifestación ante la gobernación de la provincia de Los Santos, este lunes 19, para exigir respuestas.

Los moradores señalaron que no aceptan la medida paliativa de carros cisternas para distribuir agua a las casas, ya que la situación empeora y requieren acciones definitivas.

El abogado tableño, Rigoberto Vergara, indicó que ante esta situación, presentó una denuncia por la presunta comisión del delito de Infracción de los deberes de los servidores públicos contra el director regional del Idaan, Emerardo Mendieta.

Según Vergara, a la fecha el suministro de agua potable no se ha restablecido en diferentes comunidades, por lo que no se justifica que no se hayan conectado tanques de reserva disponibles para estos casos.

“El señor Emerardo Mendieta ilegalmente ha retardado un acto propio de su cargo, el cual es, conectar los tanques de reserva que están detrás del Centro Regional Universitario de Los Santos que dijo tenían más de 700 mil galones de agua para que la misma llegue a todas las comunidades”, indicó el jurista.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!