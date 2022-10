Moradores de Limón cierran vía Panamá-Colón exigiendo agua potable

Cansados de no recibir el agua potable en sus casas desde hace dos meses, los residentes del corregimiento de Limón, área de la Transístmica de Colón, procedieron a cerrar este miércoles la vía, provocando un congestionamiento vehicular.

Miriam Solano de 36 años de edad, manifestó que ellos quieren una respuesta contundente del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), porque no pueden estar sin agua potable en sus moradas.

Indicó que la institución el martes pasado, solamente envió un carro cisterna, que no es suficiente para atender el servicio de todo el sector.

Destacó que ellos ya no quieren excusas, “que venga el Idaan a Limón y no de respuesta, porque no podemos continuar así”.

Asimismo, Ricardo Martínez, otro morador de la zona, señaló que cuando van a Sabanitas, les informan que van a mandar los carros cisterna para dotar de agua a la comunidad, pero pasan las horas y nunca llegan.

Los conductores se vieron afectados con este cierre, por lo que debieron regresar hasta el corregimiento de Chilibre y tomar la autopista para llegar a la ciudad de Colón y viceversa hacia las afueras.

También el mes pasado y en medio de mucha inconformidad en cuanto a la situación del suministro del agua potable, manejo de las aguas de excretas y el presupuesto con el que debe contar la institución, ediles colonenses recibieron a Juan Antonio Ducret, director nacional del Idaan.



Yoel Rodríguez, presidente del Consejo Municipal apoyó la iniciativa de visitar la Asamblea Nacional, para exigir a los diputados que se apruebe un presupuesto cónsono con la realidad del colonense y que entre en ejecución en el año 2023. Mientras se coordina con el equipo de trabajo del Idaan, los aportes con que pueden contar las comunidades.

Y es que en la actualidad la institución está atravesando serios problemas para poder dar respuestas a las necesidades de los diferentes corregimientos que conforman este distrito

Juan Antonio Ducret, director general del Idaan, admitió que la institución debe contar con mayores recursos para poder dar respuestas a la provincia de Colón.

