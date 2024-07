No quieren menores de edad deambulando en las calles de Colón

Con la finalidad de minimizar el riesgo social de menores de edad deambulando a deshoras y expuestos a situaciones de vulnerabilidad, se realizó una reunión entre autoridades de la provincia de Colón y diversas instituciones para analizar el tema.

En su momento, se mencionó la implementación de las conocidas “batidas”, que se refieren a las rondas policiales en las calles como una estrategia de prevención para salvaguardar a los menores de edad.

Al respecto, se mencionó que no se tiene fecha de cuándo comenzarán estas batidas para sacar a los menores de las calles de la ciudad y comunidades colonenses, pero se hacen los acercamientos para afinar estas acciones.

La reunión fue convocada por Julio Hernández, gobernador de la provincia y en la misma participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Senniaf, Policía Nacional, Fiscalías, Juzgado y Defensoría de Menores, Coordinador de Jueces de Paz, representantes de la Facultad de Derecho del CRUC y miembros de la Asociación de Psicólogos, entre otras entidades invitadas.

El gobernador Hernández expuso a los presentes el desarrollar una serie de operativos que puedan prevenir la presencia de menores de edad en las calles a altas horas de la noche, poniendo en riesgo su seguridad y haciéndoles vulnerables a diversos delitos.

Por parte de los estamentos de seguridad de menores y adolescentes, indicaron la problemática que existe cuando un menor es captado a deshoras en la calle sin ninguna explicación; los mismo si no son reclamado por sus padres o tutores no pueden permanecer por mucho tiempo en el recinto de la Policía de Menores y el SENNIAF no cuenta con un lugar de recepción para estos, hasta que sean reclamado por sus responsable.

Una de las propuestas presentadas por Josué Alonso, director encargado del Mides-Colón, fue poner a disposición de la gobernación un edificio de este ministerio que se utiliza como depósito.

Considera que este lugar, cuenta con los espacio necesarios para albergar a los chicos y chicas que por alguna razón son encontrados en riesgo social, hasta que sus padres los reclamen y asuman la responsabilidad de estar más vigilantes de ellos.

El proyecto presentado por el jefe de la provincia, también incluirá, reunión con los padres o tutores de los menores captados en riesgo, para darles charlas y recomendaciones, de repetirse de manera reiterativa la conducta del menor, de deambular en deshoras, podría entonces darse sanciones más enérgicas a los padres.

Luego de terminada la reunión, se llegó a la conclusión de darle continuidad a este proyecto de prevención.