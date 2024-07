'Batidas', primera acción del gobernador de Colón

Las conocidas “batidas”, que se refieren a las rondas policiales en las calles; son una estrategia de prevención para salvaguardar a los menores de edad en la provincia de Colón, a juicio de Julio Hernández, nuevo gobernador de la zona atlántica, quien busca revivir esta medida.

Para ello, se reunió con altos ejecutivos de la Policía Nacional en Colón, para poner en ejecución esta acción dirigida a que los menores de edad no estén a altas horas de la noche en las calles.

Hernández informó que él recibió instrucciones directas de parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, con respecto a encontrar soluciones conjuntas con el Ministerio de Seguridad sobre las acciones que tomará.

El jefe de la provincia indicó que se ha especulado mucho sobre "conversaciones y negociaciones con pandilleros", pero dejó claro que "no somos partícipes de esta mentalidad, ya que creemos que podemos conversar con las personas que tienen buenas intenciones, pero con las que no, no podemos tener conversaciones”.

Agregó que con las batidas se van a tener unidades en las calles para proteger de robos y balaceras, lo cual se tratará que disminuya, "y crearle responsabilidad a los padres con respecto a esto".

De acuerdo con el gobernador, van a comenzar con un grupo de psicólogos para atender a los niños y adolescentes y a los padres de familia para brindarles charlas, y si en la tercera ocasión son detectados, serán multados.

En lo que va de este año, más de 60 personas han perdido la vida por la violencia callejera y doméstica que se vive en la provincia de Colón.