Nueva administración de la ARAP apunta contra pesca ilegal

La nueva administración de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), ya se encuentra activa junto a su equipo de trabajo en los procesos de desarrollo y ejecución de sus planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

Todo esto con el objetivo de llevar beneficio al sector acuícola y pesquero nacional en pro de robustecer la economía y desarrollo nacional.

Para este fin el nuevo administrador nominado de la ARAP, Licdo. Eduardo Carrasquilla ha comenzado a dirigir y supervisar dentro de las instalaciones de la entidad el Centro de Seguimiento Pesquero de la Dirección Nacional de Inspección, Vigilancia y Control.

Para ello cuenta con un recurso humano entrenado y capacitado para que el país robustezca su imagen en su lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR).

La pesca no reglamentada es uno de los problemas marinos a nivel mundial, culpable de la disminución de las especies y agotamiento de los recursos naturales

Los gobiernos, tanto de Panamá, como de otras naciones, establecen iniciativas que permitan reforz las aractividades comerciales en comunidades costeras, sin perjudicar el ecosistema natural, ni su interior.

Esta nueva administración de la ARAP llega con un equipo de profesionales que se proyecta trabajar de la mano con el sector dedicado a la pesca y la acuicultura.

Visualizando también el liderazgo de Panamá al tomarse muy en serio su lucha contra la pesca ilegal en todas sus manifestaciones y de esta manera combatir sin tregua este flagelo.

Estima el administrador general nominado en la ARAP, que llevará adelante una política de puertas abiertas con responsabilidad y transparencia.

El objetivo es ganar la confianza a nivel de país y por ende el respeto nacional e internacional en este quinquenio 2024-2029 en el que llevará las riendas de esta nación.

