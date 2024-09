Piden apoyo para jóvenes destacados en ciencias y artes

Xinxing Rosa Montenegro Liu, de 13 años, representó a Panamá en el Abacus Olympiad International Competition (AIAMA 2024) celebrado el pasado 21 de julio en Mumbai, India, donde logró el tercer lugar en nivel avanzado.

A la talentosa joven le esperan otras competiciones, como la 7° Competencia Nacional de Ábaco el 20 de octubre en Panamá y el 2024 Challenge Cup Abacus Mental Arithmetic International Championship el 15 de diciembre en Taipei, y no sólo de matemáticas, pues pretende participar en el Campeonato Nacional de Gimnasia (CNG 2024) el 13, 14 y 15 de septiembre en Panamá.

Su madre, Rosa Liu, dijo que apoyará siempre a su hija para que represente al país, sin embargo, reconoce que este tipo de actividades suponen un gran esfuerzo económico para las familias, sobre todo, cuando los eventos se desarrollan en otros países, por lo que hizo un llamado al Gobierno Nacional y a entidades correspondientes para que se les brinde apoyo. Por ejemplo, contó Liu a este medio, la ayuda podría venir en forma de becas o de sitios donde puedan entrenar, como es el caso de la gimnasia, ya que contó que incluso han tenido que rentar lugares donde sus hijas puedan practicar.

"Nosotros salimos y representamos a Panamá con nuestro esfuerzo. Ir a esos lugares no es fácil, todo es costo de uno y tampoco puedo enviarla sola, tiene que ir un adulto y todo eso involucra una logística, porque tampoco me puedo ir y dejar a mi otra hija sola y todo va sumando. Si el Gobierno no apoya, yo seguiré apoyando a mi hija, pero sería bueno un apoyo. Nos cuesta, pero lo único que le podemos dejar a nuestros niños es la educación", expresó Liu.

Xinxing explicó que su participación en India, fue duro y "no es para cualquiera", porque tuvo que sacrificar parte de su tiempo y el de sus padres.

"Habían niños que sí estaban capacitados para ir, pero no podían por problemas económicos", compartió Xinxing, quien estudia y vive en la ciudad capital, pues, de acuerdo con su madre, les resulta más fácil que estar en La Chorrera, Panamá Oeste desde donde viajaban constantemente.

Su orgullosa madre también compartió que Xinxing participa además en una sinfónica y en robótica.

Una petición constante

El caso de Xinxing es uno de varios en Panamá donde las familias hacen esfuerzos por mantener a sus hijos en actividades donde destacan. El solicitar mayor apoyo a las entidades de gobierno y privadas es una petición que constantemente se escucha, prueba de ello, fueron las palabras de los atletas panameños que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 una vez pisaron suelo nacional.

De hecho, la madre de Atheyna Bylon, quien se alzó con la presea de plata en los 75 kg del boxeo femenino en París, solicitó en su momento más apoyo del Gobierno para los atletas, luego del histórico logro de su hija.

Así mismo, Hillary Heron, la destacada gimnasta panameña, que hizo historia al participar por primera vez en las olimpiadas, ha mencionado la importancia del apoyo a quienes tienen un talento.