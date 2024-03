Piden a recicladoras no comprar bienes de dudosa procedencia

Cables eléctricos, tapas de alcantarillas, son algunos de los bienes públicos que son objeto de hurtos en la ciudad de Colón.

Por lo que la comunidad pide a las empresas recicladoras no comprar ningún tipo de objeto metálico público para no afectar los bienes de la urbe colonense.

Años atrás fue detectada una empresa recicladora tratando de llevarse cañones españoles de áreas protegidas en la Costa atlántica.

De allí la preocupación de la comunidad colonense por preservar las eliquias de antaño.

Los hurtos en Colón, también incluyen los centros escolares, los cuales no escapan de la acción de los antisociales.

En diciembre pasado, un hombre de 42 años de edad fue sentenciado a pasar en la cárcel al menos 6 meses, mientras se concluye la investigación en la que se le vincula, por el intento de hurto de un aire acondicionado valorado en mil dólares, de un centro educativo en la provincia de Colón.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Policía Nacional y el Ministerio Público, la tarde del 27 de noviembre pasado, esta persona ingresó al Centro Educativo General Manuel Urbano Ayarza en el corregimiento de Cativá, donde trató de llevarse el aire acondicionado.

En ese momento fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional, quienes lo detuvieron de manera inmediata y dándole parte al Ministerio Público para que continuara el caso.

En la audiencia de solicitudes múltiples, Jenifer Ortega, fiscal del caso, solicitó a Ángel Santos, juez de Garantías, la legalización de la aprehensión y formulación de imputación contra este hombre, lo que fue admitido.

Ahora enfrenta el haber cometido el delito de contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto agravado.

Estos delincuentes aprovechan escuelas y colegios que no cuentan con celadores para ingresar y cometer sus fechorías en detrimento de la población estudiantil.

