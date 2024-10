Presentarán informe sobre estado del puente de Las Américas

En las próximas semanas, la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional presentará un informe sobre el estado actual del puente de Las Américas.

Este miércoles, diputados de la comisión, junto a técnicos y representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Universidad Tecnológica de Panamá y la Cámara Panameña de Construcción, realizaron una inspección de la estructura, que cuenta con más de 60 años de existencia.

Eduardo Vásquez, diputado y presidente de la comisión, informó que, según los primeros reportes del MOP, se están atendiendo los puntos más críticos en la carpeta de rodadura del puente.

No obstante, señaló que no se desea emitir un juicio anticipado que cause alguna alarma a la ciudadanía sobre la condición actual del puente, con un alto tráfico que se estima en más de 55 mil vehículos diarios de Panamá Oeste y la Ciudad Capital.

Vásquez añadió que el MOP debe entregar un informe escrito a la comisión, el cual se comunicará posteriormente a la población para informarles sobre la condición del puente de Las Américas.

Edwin Lewis, director del área de Estudios y Diseño del MOP, precisó se evalúa la situación de las vigas del puente, pero lo más importante es la seguridad de la estructura.

Dijo además que comjuntamente con el Canal de Panamá se conovará a una licitación para la evaluación profunda del Puente de Las Américas, donde se realizará una patología completa de todo lo metálico y de concreto, conexiones y simentaciones de la estructura.y así determinar las acciones que se ejecutarán en los próximos años; con el fin del ue el MOP cuente con las herramientas necesariaspara las reparaciones

El funcionario destacó que se mantendrán los trabajos de mantenimiento en los próximos años, mientras se trabaja en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal.

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas anunciaron que llevarán a cabo un estudio patológico de la estructura para determinar su estado real y los puntos más críticos, con el objetivo de realizar un mantenimiento más completo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!