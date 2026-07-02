Productores de Panamá Este reciben fertilizantes donados por Marruecos para impulsar cultivos de subsistencia

Como parte de las estrategias de asistencia técnica para blindar la seguridad alimentaria en los sectores rurales, un contingente de 200 pequeños productores de Panamá Este comenzó a recibir lotes de fertilizantes donados por el Gobierno del Reino de Marruecos.

El programa tiene como objetivo prioritario mitigar los altos costos de los insumos agrícolas y potenciar el rendimiento de las tierras cultivables en el sector este de la provincia.

La jornada de distribución masiva estuvo liderada por el viceministro de Desarrollo Agropecuario, José Aníbal Rincón, en compañía del director regional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) en Panamá Este, Cristian Castro.

Los insumos se dirigen a operarios de agricultura familiar y de subsistencia debidamente censados y validados dentro de las plataformas del Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria (SIGAP).

Asistencia directa a productores de subsistencia

De acuerdo con el informe de las autoridades del ramo, las entregas de esta primera fase metodológica se concentraron en los agricultores clasificados técnicamente bajo la "Categoría 1" dentro del SIGAP. Esta ponderación agrupa a las familias cuyas parcelas dependen de los ciclos estacionales y cuyos cultivos se destinan al consumo doméstico y mercados locales de proximidad.

Castro, director regional del Mida, detalló que el uso de estos nutrientes minerales permitirá estabilizar el suelo agrícola, incrementando de manera inmediata la calidad microbiológica de las cosechas y el volumen de producción por hectárea.

Un acuerdo estratégico a tres años: 2026-2028

Esta entrega no constituye un hecho aislado, sino que materializa el convenio bilateral de cooperación técnica y comercial suscrito entre las cancillerías y carteras agrícolas de Panamá y Marruecos.

El convenio estipula que el país norafricano, uno de los mayores exportadores globales de fosfatos y fertilizantes, suministrará de forma gratuita un total de 1,000 toneladas de fertilizantes cada año.

El flujo de asistencia internacional está garantizado para ejecutarse de manera ininterrumpida durante los años 2026, 2027 y 2028.

Además, el inicio de los despachos de insumos en el campo contó también con la supervisión en sitio del director nacional de Agronegocios del Mida, Gaspar Ortiz, cuya dependencia se encargará de auditar que el recurso cumpla con los estándares arancelarios y llegue a los verdaderos eslabones de la cadena agrícola sin intermediarios comerciales.

Con este plan de contingencia, el Mida busca equilibrar el impacto que los precios internacionales de los agroquímicos ejercen sobre la canasta básica familiar, proveyendo herramientas tecnológicas a las comunidades rurales para garantizar la sostenibilidad alimentaria en las periferias.