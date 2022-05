Puente intercambiador de Chitré no estará listo para junio

La culminación de las obras de construcción del puente intercambiador del distrito de Chitré, estaba prevista para mediados del año 2022. Sin embargo, la fecha llegó y no solo no se culminó la obra, sino que no se vislumbran avances en el puente, diseñado para mejorar la comunicación vehicular entre las provincias de Herrera y Los Santos.

Moradores, dueños de locales comerciales y conductores continúan pasando una situación complicada debido a la paralización del intercambiador, ya que los restos de la obra han causado múltiples inconvenientes.

Desde accidentes de tránsito debido a la poca señalización en el lugar, inconvenientes para ingresar y salir de locales comerciales, hasta personas y animales que han caído en las áreas abiertas, es parte de lo que se vive a diario en la zona.

Los afectados consultados precisan que la paralización de la obra lleva varios años, lo que ha provocado que las estructuras ya construidas se deterioren.

"Aquí nos han dejado zanjas que ahora en invierno están llenas de agua, en la noche no hay iluminación y fácilmente se pueden dar accidentes, y nadie nos dice nada sobre esto", indicó Marcial Morales, morador del sector.

Como él, varias familias han tenido que habituarse a vivir entre los restos de la mega obra, que en sus inicios se valoró en más de $27 millones.

Las afectaciones no solo son a quienes viven o han invertido en esta zona, sino que va mucho más allá, ya que los problemas de tranque, alcanzan a moradores de ambas provincias que mantienen un tráfico permanente.

Es por ello que le piden a las autoridades que se realicen las acciones necesarias para que la obra reinicie, o bien, que se anuncie su paralización y que se adecúe nuevamente la vía Carmelo Spadafora sobre todo en sus áreas más críticas, como lo son la intersección con la vía circunvalación.