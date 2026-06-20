El nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, marcó un importante avance en la atención médica especializada de la región atlántica al realizar con éxito la primera revascularización endovascular en su historia.

El procedimiento de alta complejidad fue efectuado a una paciente de 63 años de edad, con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial, quien presentaba un cuadro clínico crítico:

Dolor isquémico en reposo en su miembro inferior izquierdo.

Cambios notorios de coloración en la planta del pie.

Una pequeña úlcera seca en la base del dedo gordo.

Diagnóstico y alta tecnología en quirófano

Tras una evaluación inicial mediante un estudio de AngioCAT, los especialistas detectaron una obstrucción focal del 100% en la arteria poplítea, condición que comprometía gravemente el flujo sanguíneo hacia la extremidad afectada y ponía en riesgo la pierna de la paciente.

Ante el diagnóstico, la mujer fue trasladada al quirófano, donde un equipo médico especializado llevó a cabo una intervención mínimamente invasiva de última generación que incluyó:

Arteriografía anterógrada. Ultrasonido intravascular (IVUS). Aterectomía con sistema AngioJet. Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE Angioplastía con balón liberador de droga Ranger (Paclitaxel).

Éxito clínico y autonomía regional

Al término de la intervención, el equipo médico logró la recuperación total de la permeabilidad de la arteria poplítea, restableciendo de forma adecuada el flujo sanguíneo vital hacia la extremidad de la paciente.

Este logro representa un avance significativo para la medicina vascular en la provincia de Colón.

A partir de este hito, el centro hospitalario demuestra la capacidad instalada para ofrecer tratamientos quirúrgicos de alta complejidad, evitando así el desgaste y la necesidad de trasladar a los pacientes colonenses hacia centros médicos de la ciudad capital.