Se registran tres niños quemados por pirotecnia en Chiriquí

Las autoridades de Salud en Chiriquí, dieron a conocer que entre el 24 al 26 de diciembre, tres niños con edades entre 11 y 13 años sufrieron severas quemaduras (segundo grado), mientras manipulaban fuegos artificiales.

La directora médica del Ministerio de Salud (Misa) en esta provincia, Gladys Novoa, reiteró el riesgo que representa el uso inadecuado de productos pirotécnicos, principalmente por infantes.

Los niños, dos masculinos y una femenina, eran del área de Tierras Altas, Las Lajas de San Félix y Boquerón y fueron atendidos por un equipo de médicos especialistas en el Hospital Materno-Infantil José Domingo De Obaldía (HJDDO).

El primero de los menores llevados al cuarto de urgencias del HJDDO, presentaba quemadura en el rostro, el segundo tenía la mano derecha fracturada y quemada y el tercero trauma en los ojos, así como en otras partes del rostro, informó Novoa.

La funcionaria insistió en la amenaza que representan los fuegos artificiales, ya que además de las posibles quemaduras, las mismas pueden afectar el sistema auditivo de las personas y animales; inclusive pueden ocasionar incendios.

Para Jhonny Parra, director del hospital Obaldía, incluso la utilización de pirotecnia en adultos es un peligro, debe ser utlizado por un profesional, ahora para un niño es mucho más peligroso, ya que ven la pirotecnia como un juego.

Las autoridades han indicado que las quemaduras se clasifican según qué tan profundo y con qué gravedad penetran la superficie de la piel; de primer grado (superficiales), de segundo grado (espesor parcial) y de tercer grado (espesor total); las lesiones más comunes se presentan en manos (36%), en ojos (23%) y en la cara (22%).

Para Hernán Saldaña, propietario de Luces y Efectos Universales, la manipulación de fuegos artificiales es para adultos y durante la comercialización solo se le vende a personas mayores de edad.

"Como empresa dedicada a la comercialización de pirotecnia, llevamos a cabo una campaña del No rotundo a la venta y manipulación para menores de edad, buscamos con esto educar al padre de familia y adulto, ya que es quién acude a nuestras tiendas a comprar, para que los menores no utilicen estos artefactos, no hay ningún producto que se pueda utilizar por los menores", expresó Saldaña.

Añadió que quienes se dedican a la venta de estos productos, debemos tener en cuenta que estos artefactos son para la manipulación de personas adultas y su comercialización no debe darse a niños.

