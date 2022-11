Siembran decenas de banderas en Santiago como inicio del mes de la patria

Con la siembra de decenas de banderas de nuestro país en la parte frontal de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Santiago, las autoridades educativas dieron paso al inicio del mes de la patria en la provincia de Veraguas.

Iván Chong, docente encargado de asuntos estudiantiles del Ministerio de Educación en esta provincia dio a conocer que después de dos años de la pandemia de covid-19, una cantidad considerable de centros educativos están listos para rendirle los honores a la patria y a los próceres de la gesta separatista durante los días 3, 4, 9, 10 y 28 de noviembre.

No obstante, fue enfático en informar que muchas escuelas en Veraguas, no desfilarán por las calles de sus comunidades porque no tienen instrumentos para sus bandas musicales o de guerra, puesto que no obtuvieron el dinero para la compra de los mismos.

Otro de las situaciones es que consideran que todavía no es prudente mantener las aglomeraciones aún cuando se tiene una pandemia que aún no ha terminado.

Las escuelas que no desfilan, tienen estipulado según lo señala el Meduca, hacer los actos cívicos y otras actividades alusivas dentro del plantel.

Iván Chong, de asuntos estudiantiles del Meduca para Veraguas, sostuvo además que, en el caso del distrito de Santiago, todo esta preparado para el desarrollo del desfile de las efemérides patrias, mismo que se ha organizado con las autoridades municipales y los estamentos de seguridad y otros con el fin de darle una mejor lucidez a estas celebraciones patrióticas.