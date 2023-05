Transportistas protestan ante sede la ATTT en Panamá Oeste

Conductores de transporte colectivo y selectivo de la provincia de Panamá Oeste, denunciaron este martes en las calles, las graves secuelas de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de suspender los efectos de una resolución de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

En el 2021 la Cooperativa de Transporte Transportista Unido R.L. solicitó declarar nula por ilegal la Resolución N.º OAL-2016 del 1 de julio de 2021 de la ATTT, la cual cambia de 8T a 13T la nomenclatura del transporte en esta provincia.

Los transportistas realizaron un piqueteo ante la sede provincial de la ATTT, además de marchar varias veces por un tramo de la vía Interamericana, vigilados de cerca por Unidades de Control de Multitudes de la Policía Nacional (PN).

Guzmán Blanco, presidente de la Cámara de Transporte de Panamá Oeste, dijo que la decisión de la CSJ, de suspensión provisional los efectos de esta resolución, impide realizar una serie de trámites administrativos, tales como el cambio de unidades y la compra de placas.

Al no poder realizar estas gestiones, cientos de taxis, autobuses de rutas internas y urbanas no podrán seguir prestando servicio, con el riesgo para los dueños de no poder cumplir con sus compromisos financieros.

Blanco indicó que “por carambola” los transportistas de Panamá Oeste han quedado inmersos en una disputa legal, en la cual están llevando la peor parte.

Al sitio de la protesta llegó el director nacional de la ATTT, Carlos Ordoñez, para reiterar a los transportistas las acciones legales que se realizan a través de la Procuraduría de la Administración, para explicar a la CSJ las repercusiones de su decisión.

Ordoñez dijo ser consciente de las pérdidas económicas a la que se enfrentan los transportistas con el accionar de la CSJ.

Esta es la segunda ocasión en que la resolución que cambia de 8T a 13T la nomenclatura de las placas de transporte público en Panamá Oeste, la primera vez fue en el 2019 y ahora en 2021.

Dijo además que se están realizando algunas maniobras administrativas para evitar que se paralice el transporte colectivo y selectivo en esta provincia.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!