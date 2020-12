Ultiman a dos personas y hieren a otra en Río Alejando en la provincia de Colón

Joel Hooker Cuadra y Arturo Abdiel Moreno Laguna, ambos de 25 años de edad, murieron pasada las medianoche del miércoles, en un hecho de violencia ocurrido en la comunidad de Río Alejandro que pertenece al corregimiento de Puerto Pilón en las afueras de Colón.

Cuadra y Moreno estaban conversando a eso de las 12 de la medianoche, 20 minutos después, llegaron varios sujetos en el área conocida como La Loma y empezaron a disparar, para luego escabullirse en la oscuridad de la madrugada.

En esta lluvia de balas resultó una tercera persona herida.

Los primeros informes señalan que estas personas estaban conversando en una zona conocida como Cementito .

El resultado del tiroteo fueron tres personas heridas que fueron llevadas al cuarto de urgencias de la Policlínica de Sabanitas, donde se dictaminó la muerte de dos de ellos y un tercero en estado delicado.

Una de las víctimas murió a eso de la 1:14 a.m., mientras que el segundo, se confirmó su deceso a 1:50 a.m.



Los familiares no podían creer que en unos minutos habían fallecido en este hecho de violencia.

La tercera persona fue traslada hacia el cuarto de urgencias del Complejo hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero.



Agentes de la Policía Nacional junto al Ministerio Público iniciaron la investigación de este doble homicidio, tentativa de homicidio.

Posteriormente se dio el levantamiento del cadáver para ser enviados a la morgue judicial.